«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Юношеской лиге УЕФА

«Зенит» в домашнем матче 4-го тура Юношеской лиге УЕФА проиграл «Лейпцигу» (0:2). Для питерской команды это третье поражение в турнире.

Юношеская лига УЕФА

Группа G

«Зенит» (Россия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:2 (0:0)

Голы: Амедедежиссо, 55 (0:1). Амедедежиссо, 74 (0:2).

«Зенит»: Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Симутенков, Кравцов, Шамкин, Щетинин (Смирнов, 59), Симдянкин, Бачинский (Косарев, 75).

Предупреждения: Симутенков, 16. Прохин, 55. Симдянкин, 57. Смирнов, 87. Хотулев, 90+2.

Удаление: Прищепа (Зенит — мол.), 53.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

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