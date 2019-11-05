«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Юношеской лиге УЕФА
15:52
«Зенит» в домашнем матче 4-го тура Юношеской лиге УЕФА проиграл «Лейпцигу» (0:2). Для питерской команды это третье поражение в турнире.
Юношеская лига УЕФА
Группа G
«Зенит» (Россия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:2 (0:0)
Голы: Амедедежиссо, 55 (0:1). Амедедежиссо, 74 (0:2).
«Зенит»: Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Симутенков, Кравцов, Шамкин, Щетинин (Смирнов, 59), Симдянкин, Бачинский (Косарев, 75).
Предупреждения: Симутенков, 16. Прохин, 55. Симдянкин, 57. Смирнов, 87. Хотулев, 90+2.
Удаление: Прищепа (Зенит — мол.), 53.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
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