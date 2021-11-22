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«Зенит» прилетел в Швецию на матч против «Мальме»

15:21
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22 ноября «Зенит» вылетел на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Команда уже прилетела в Швецию.

Вечером команда проведет открытую тренировку на «Мальме Нью Стэдиум».

Матч против «Мальме» пройдет во вторник, 23 ноября, и начнется в 23.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»