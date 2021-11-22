«Зенит» прилетел в Швецию на матч против «Мальме»
15:21
22 ноября «Зенит» вылетел на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Команда уже прилетела в Швецию.
Вечером команда проведет открытую тренировку на «Мальме Нью Стэдиум».
Матч против «Мальме» пройдет во вторник, 23 ноября, и начнется в 23.00 (мск).
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