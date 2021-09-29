«Зенит» прервал серию без побед в Лиге чемпионов

«Зенит» победил со счетом 4:0 «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в главном еврокубке с 27 ноября 2019 года.

Помимо «Зенита» неудачную серию из восьми матчей в Лиге чемпионов имеет в пассиве «Локомотива» — 2002-2003. Дольше из российских команд не знали побед ЦСКА (дважды), «Локомотив», серия которого продолжается, и «Спартак». Причем две победы красно-белых — над «Арсеналом» и «Спортингом» — разделили шесть лет и 22 встречи.

Самые продолжительные безвыигрышные серии российских команд в Лиге чемпионов