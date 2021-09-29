Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» прервал серию без побед в Лиге чемпионов

21:55
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото Reuters
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото Reuters
Теги:

«Зенит» победил со счетом 4:0 «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в главном еврокубке с 27 ноября 2019 года.

Помимо «Зенита» неудачную серию из восьми матчей в Лиге чемпионов имеет в пассиве «Локомотива» — 2002-2003. Дольше из российских команд не знали побед ЦСКА (дважды), «Локомотив», серия которого продолжается, и «Спартак». Причем две победы красно-белых — над «Арсеналом» и «Спортингом» — разделили шесть лет и 22 встречи.

Самые продолжительные безвыигрышные серии российских команд в Лиге чемпионов

Команда

Годы

И

Н

П

М

С кем прервали

Спартак

2001-2007

22

5

17

13-53

Спортинг Л (г) -3:1

Локомотив

2019-н.в.

11

3

8

7-20

?

ЦСКА

2006-2009

10

2

8

10-22

Бешикташ (д) — 3:1

ЦСКА

2015-2017

10

4

6

7-17

Бенфика (г) — 3:1

Локомотив

2002-2003

8

2

6

3-12

Интер (д) — 3:0

Зенит

2019-н.в.

8

1

7

4-17

Мальме (д) — 4:0

ЦСКА

1992-2004

7

3

4

2-11

ПСЖ (д) — 2:0

Рубин

2009-2010

7

5

2

1-4

Копенгаген (д) — 1:0

ЦСКА

2013-2014

7

1

6

8-20

Манчестер Сити (г) — 2:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Ювентус» — «Челси»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Аргентина обыграла Бразилию и вышла в финал чемпионата мира
«Зенит» — «Мальме»: все голы матча Лиги чемпионов
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры