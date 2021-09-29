«Зенит» прервал серию без побед в Лиге чемпионов
«Зенит» победил со счетом 4:0 «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в главном еврокубке с 27 ноября 2019 года.
Помимо «Зенита» неудачную серию из восьми матчей в Лиге чемпионов имеет в пассиве «Локомотива» — 2002-2003. Дольше из российских команд не знали побед ЦСКА (дважды), «Локомотив», серия которого продолжается, и «Спартак». Причем две победы красно-белых — над «Арсеналом» и «Спортингом» — разделили шесть лет и 22 встречи.
Самые продолжительные безвыигрышные серии российских команд в Лиге чемпионов
|
Команда
|
Годы
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
С кем прервали
|
Спартак
|
2001-2007
|
22
|
5
|
17
|
13-53
|
Спортинг Л (г) -3:1
|
Локомотив
|
2019-н.в.
|
11
|
3
|
8
|
7-20
|
?
|
ЦСКА
|
2006-2009
|
10
|
2
|
8
|
10-22
|
Бешикташ (д) — 3:1
|
ЦСКА
|
2015-2017
|
10
|
4
|
6
|
7-17
|
Бенфика (г) — 3:1
|
Локомотив
|
2002-2003
|
8
|
2
|
6
|
3-12
|
Интер (д) — 3:0
|
Зенит
|
2019-н.в.
|
8
|
1
|
7
|
4-17
|
Мальме (д) — 4:0
|
ЦСКА
|
1992-2004
|
7
|
3
|
4
|
2-11
|
ПСЖ (д) — 2:0
|
Рубин
|
2009-2010
|
7
|
5
|
2
|
1-4
|
Копенгаген (д) — 1:0
|
ЦСКА
|
2013-2014
|
7
|
1
|
6
|
8-20
|
Манчестер Сити (г) — 2:1
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