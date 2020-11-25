«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
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«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 4-го тура группового турнира питерцы уступили на выезде «Лацио» (1:3). В параллельной игре группы F «Боруссия» обыграла «Брюгге» (3:0).
На счету «Зенита» осталось 1 очко после 4 игр, у «Боруссии» стало 9 очков, у «Лацио» — 8, у «Брюгге осталось 4. Российская команда сохраняет шансы только на попадание в Лигу Европы, если сможет занять третье место в группе.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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