«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 4-го тура группового турнира питерцы уступили на выезде «Лацио» (1:3). В параллельной игре группы F «Боруссия» обыграла «Брюгге» (3:0).

На счету «Зенита» осталось 1 очко после 4 игр, у «Боруссии» стало 9 очков, у «Лацио» — 8, у «Брюгге осталось 4. Российская команда сохраняет шансы только на попадание в Лигу Европы, если сможет занять третье место в группе.