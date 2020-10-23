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««Зенит» подвел по результату». Гришин — об итогах 1-го тура еврокубков

14:22
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил результаты для российских клубов в матчах 1-го тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

— «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись неплохо, единственное, по результату подвел нас чуть-чуть «Зенит», но такое бывает. Нельзя сказать, что они не настроились, но плохо, что пропустили на последней минуте гол, — сказал Гришин «СЭ». — Наши команды начали хорошо, все ждали упорной борьбы, и две команды в Лиге Чемпионов ее показали. Ничейные результаты точно нормально для начала сезона в еврокубках. (Анастасия Пастернак)

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