««Зенит» подвел по результату». Гришин — об итогах 1-го тура еврокубков
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил результаты для российских клубов в матчах 1-го тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
— «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись неплохо, единственное, по результату подвел нас чуть-чуть «Зенит», но такое бывает. Нельзя сказать, что они не настроились, но плохо, что пропустили на последней минуте гол, — сказал Гришин «СЭ». — Наши команды начали хорошо, все ждали упорной борьбы, и две команды в Лиге Чемпионов ее показали. Ничейные результаты точно нормально для начала сезона в еврокубках. (Анастасия Пастернак)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.