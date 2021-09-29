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«Зенит» одержал первую в истории крупную победу в группе Лиги чемпионов

21:57
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Футболисты петербургского «Зенита» прервали восьмиматчевую серию без побед в Лиге чемпионов, разгромив на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа турнира. Встреча группы H, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0.

Питерцы оказались третьей российской командой, которой удалось разгромить соперника по Лиге чемпионов с разницей в четыре мяча. Правда, «Локомотив» в Брюсселе и «Спартак» дома с «Севильей» забили по пять голов, но позволили сопернику отличиться. Кстати, для «Зенита» этот разгром стал первым в основном раунде главного еврокубка. Ранее сине-бело-голубые крупно побеждали только в отборочных раундах.

Крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

24.10.2001

1-й гр.турнир

Локомотив

Андерлехт (г)

5:1

17.10.2017

Гр.турнир

Спартак

Севилья (д)

5:1

29.09.2021

Гр.турнир

Зенит

Мальме (д)

4:0

01.11.1995

Гр.турнир

Спартак

Русенборг (д)

4:1

22.11.2000

2-й гр.турнир

Спартак

Арсенал (д)

4:1

22.11.1995

Гр.турнир

Спартак

Блэкберн (д)

3:0

17.10.2000

1-й гр.турнир

Спартак

Спортинг Л (г)

3:0

21.10.2003

Гр.турнир

Локомотив

Интер (д)

3:0

28.09.2011

Гр.турнир

Спартак

Жилина (д)

3:0

18.10.2011

Гр.турнир

ЦСКА

Трабзонспор (д)

3:0

12.12.2018

Гр.турнир

ЦСКА

Реал (г)

3:0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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