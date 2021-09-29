«Зенит» одержал первую в истории крупную победу в группе Лиги чемпионов

Футболисты петербургского «Зенита» прервали восьмиматчевую серию без побед в Лиге чемпионов, разгромив на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа турнира. Встреча группы H, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0.

Питерцы оказались третьей российской командой, которой удалось разгромить соперника по Лиге чемпионов с разницей в четыре мяча. Правда, «Локомотив» в Брюсселе и «Спартак» дома с «Севильей» забили по пять голов, но позволили сопернику отличиться. Кстати, для «Зенита» этот разгром стал первым в основном раунде главного еврокубка. Ранее сине-бело-голубые крупно побеждали только в отборочных раундах.

Крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов