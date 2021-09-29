«Зенит» одержал первую в истории крупную победу в группе Лиги чемпионов
Футболисты петербургского «Зенита» прервали восьмиматчевую серию без побед в Лиге чемпионов, разгромив на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа турнира. Встреча группы H, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0.
Питерцы оказались третьей российской командой, которой удалось разгромить соперника по Лиге чемпионов с разницей в четыре мяча. Правда, «Локомотив» в Брюсселе и «Спартак» дома с «Севильей» забили по пять голов, но позволили сопернику отличиться. Кстати, для «Зенита» этот разгром стал первым в основном раунде главного еврокубка. Ранее сине-бело-голубые крупно побеждали только в отборочных раундах.
Крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
24.10.2001
|
1-й гр.турнир
|
Локомотив
|
Андерлехт (г)
|
5:1
|
17.10.2017
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Севилья (д)
|
5:1
|
29.09.2021
|
Гр.турнир
|
Зенит
|
Мальме (д)
|
4:0
|
01.11.1995
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Русенборг (д)
|
4:1
|
22.11.2000
|
2-й гр.турнир
|
Спартак
|
Арсенал (д)
|
4:1
|
22.11.1995
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Блэкберн (д)
|
3:0
|
17.10.2000
|
1-й гр.турнир
|
Спартак
|
Спортинг Л (г)
|
3:0
|
21.10.2003
|
Гр.турнир
|
Локомотив
|
Интер (д)
|
3:0
|
28.09.2011
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Жилина (д)
|
3:0
|
18.10.2011
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Трабзонспор (д)
|
3:0
|
12.12.2018
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Реал (г)
|
3:0
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