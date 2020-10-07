«Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов
00:58
«Зенит» на официальной странице в Twitter опубликовал заявку на групповую стадию Лиги чемпионов. Соперниками петербуржцев в группе F будут «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Лацио» (Италия).
В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге» на «Газпром Арене». Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира
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