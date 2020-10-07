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«Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов

00:58
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Деян Ловрен, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий празднуют гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Деян Ловрен, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий празднуют гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» на официальной странице в Twitter опубликовал заявку на групповую стадию Лиги чемпионов. Соперниками петербуржцев в группе F будут «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Лацио» (Италия).

В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге» на «Газпром Арене». Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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