«Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов

«Зенит» на официальной странице в Twitter опубликовал заявку на групповую стадию Лиги чемпионов. Соперниками петербуржцев в группе F будут «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Лацио» (Италия).

В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге» на «Газпром Арене». Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».