«Зенит» на старте Лиги чемпионов дома проиграл «Брюгге»

«Зенит» в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов проиграл «Брюгге» (1:2).

Счет открыла бельгийская команда на 63-й минуте встречи. Питерцы сравняли счет после дальнего удара защитника Деяна Ловрена — мяч попал в штангу, ударился в голкипера гостей Итана Хорвата и от него влетел в сетку ворот.

Победу «Брюгге» принес гол Шарля Де Кетеларе на 93-й минуте.

Это не Ловрен, это ЛОВРЕНИИЩЕЕЕ ???



Деян заколотил пушку и сравнял счет. Смотрим концовку битвы с «Брюгге»:https://t.co/HcuUaRAvG8 pic.twitter.com/XSwDxo1zzH — Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2020

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа F

«Зенит» (Россия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2 (0:0)

Голы: Деннис, 63 (0:1). Хорват, 74 — в свои ворота (1:1). Де Кетеларе, 90+3 (1:2).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.

«Брюгге»: Хорват, Клинтон Мата, Мехеле, Рикка, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Де Кетеларе, Диатта (Ланг, 77), Деннис (Баджи, 82).

Предупреждения: Клинтон Мата, 12. Деннис, 14. Ритс, 33. Ловрен, 53. Ванакен, 85.

Судьи: Бастьен. Акетт (оба = Франция), Хассан (Израиль).

ВАР: Мийо. Вилли (оба — Франция).

20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».