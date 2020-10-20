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«Зенит» на старте Лиги чемпионов дома проиграл «Брюгге»

21:47
20 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Брюгге». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
20 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Брюгге». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов проиграл «Брюгге» (1:2).

Счет открыла бельгийская команда на 63-й минуте встречи. Питерцы сравняли счет после дальнего удара защитника Деяна Ловрена — мяч попал в штангу, ударился в голкипера гостей Итана Хорвата и от него влетел в сетку ворот.

Победу «Брюгге» принес гол Шарля Де Кетеларе на 93-й минуте.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа F

«Зенит» (Россия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2 (0:0)

Голы: Деннис, 63 (0:1). Хорват, 74 — в свои ворота (1:1). Де Кетеларе, 90+3 (1:2).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.

«Брюгге»: Хорват, Клинтон Мата, Мехеле, Рикка, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Де Кетеларе, Диатта (Ланг, 77), Деннис (Баджи, 82).

Предупреждения: Клинтон Мата, 12. Деннис, 14. Ритс, 33. Ловрен, 53. Ванакен, 85.

Судьи: Бастьен. Акетт (оба = Франция), Хассан (Израиль).

ВАР: Мийо. Вилли (оба — Франция).

20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Брюгге

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