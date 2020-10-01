По итогам отборочного турнира определились корзины жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Церемония пройдет 1 октября в Женеве и начнется в 18.00 по московскому времени.

32 команды распределят по восьми группам.

Чемпион России «Зенит» — в первой корзине, прошедший 4-й отборочный раунд «Краснодар» — в третьей, а вице-чемпион России «Локомотив» — в четвертой.

Корзина 1: «Бавария» (победитель Лиги чемпионов), «Севилья» (победитель Лиги Европы), «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Д, «Челси», «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» К, «Зальцбург», «Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» М, «Истанбул ББ», «Мидтьюлланн», «Ренн», «Ференцварош».

Напомним, в одной группе не могут оказаться команды из одной страны. Кроме того, по разным группам разведут российские и украинские клубы.

Игры группового турнира пройдут: 1-й тур — 20 и 21 октября. 2-й тур — 27 и 28 октября. 3-й тур — 3 и 4 ноября. 4-й тур — 24 и 25 ноября. 5-й тур — 1 и 2 декабря. 6-й тур — 8 и 9 декабря.