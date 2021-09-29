«Зенит» — «Мальме»: болельщики освистали Дзюбу, когда футболист уходил с поля
21:28
Болельщики «Зенита» вновь освистали нападающего команда Артема Дзюбу по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
Нападающий был заменен в концовке второго тайма. Когда он уходил с поля, то с трибун начали кричать фанаты и освистывать нападающего.
Отметим, что Дзюба покидал поле при счете 3:0 в пользу питерцев.
Читайте также
26
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю