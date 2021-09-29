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«Зенит» — «Мальме»: болельщики освистали Дзюбу, когда футболист уходил с поля

21:28
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Болельщики «Зенита» вновь освистали нападающего команда Артема Дзюбу по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Нападающий был заменен в концовке второго тайма. Когда он уходил с поля, то с трибун начали кричать фанаты и освистывать нападающего.

Отметим, что Дзюба покидал поле при счете 3:0 в пользу питерцев.

Зенит — Мальме

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Иван Шитик все материалы автора

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