Болельщики «Зенита» вновь освистали нападающего команда Артема Дзюбу по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Нападающий был заменен в концовке второго тайма. Когда он уходил с поля, то с трибун начали кричать фанаты и освистывать нападающего.

Отметим, что Дзюба покидал поле при счете 3:0 в пользу питерцев.