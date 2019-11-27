«Зенит» — «Лион»: Оздоев удвоил преимущество хозяев
27 ноября 2019, 22:35
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил гол в ворота «Лиона» на 84-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Защитник «Зенита» Юрий Жирков подобрал мяч и сделал скидку чуть назад на Магомеда. Оздоев слета выстрелил, рикошет от защитника, и мяч залетел в правый угол ворот «Лиона» вместо левого.
Так «Зенит» забил «Лиону» второй. Оздоев ???https://t.co/4WyNKRJve1#ЗенитЛион pic.twitter.com/lHVrR1wa0h— Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019
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