Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил гол в ворота «Лиона» на 84-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Защитник «Зенита» Юрий Жирков подобрал мяч и сделал скидку чуть назад на Магомеда. Оздоев слета выстрелил, рикошет от защитника, и мяч залетел в правый угол ворот «Лиона» вместо левого.

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