Шарль де Кетеларе принес «Брюгге» победу над «Зенитом» на 93-й минуте матча первого тура Лиги чемпионов. Питерцы в третий раз в истории проиграли встречу главного еврокубка в добавленное ко второму тайму время. Ранее подобное случалось с зенитовцами в противостоянии с «Бенфикой» в 1/8 финала сезона-2015/16, когда успех португальцам приносили бразильцы Жонас (в Лиссабоне) и Талиска (в Санкт-Петербурге). Также неудачи на 90-й минуте и позднее дважды постигали ЦСКА и «Локомотив», по разу — «Спартак» и «Ростов». (Кирилл Бурдаков)

Поздние поражения российских клубов в Лиге чемпионов