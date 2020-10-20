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«Зенит» — лидер по поражениям в добавленное время в Лиге чемпионов

23:05

Шарль де Кетеларе принес «Брюгге» победу над «Зенитом» на 93-й минуте матча первого тура Лиги чемпионов. Питерцы в третий раз в истории проиграли встречу главного еврокубка в добавленное ко второму тайму время. Ранее подобное случалось с зенитовцами в противостоянии с «Бенфикой» в 1/8 финала сезона-2015/16, когда успех португальцам приносили бразильцы Жонас (в Лиссабоне) и Талиска (в Санкт-Петербурге). Также неудачи на 90-й минуте и позднее дважды постигали ЦСКА и «Локомотив», по разу — «Спартак» и «Ростов». (Кирилл Бурдаков)

Поздние поражения российских клубов в Лиге чемпионов

Дата

Клуб

Стадия

Матч

Гол

06.12.2006

ЦСКА

Гр.турнир

Гамбург (г) — 2:3

Бубакар Саного, 90'

02.10.2012

Спартак

Гр.турнир

Селтик (д) — 2:3

Георгис Самарас, 90'

10.12.2013

ЦСКА

Гр.турнир

Виктория Пл (д) — 1:2

Томаш Вагнер, 90'

16.02.2016

Зенит

1/8 финала

Бенфика (г) — 0:1

Жонас, 90+1'

09.03.2016

Зенит

1/8 финала

Бенфика (д) — 1:2

Андерсон Талиска, 90+6'

01.11.2016

Ростов

Гр.турнир

Атлетико (г) — 1:2

Антуан Гризманн, 90+3'

11.12.2018

Локомотив

Гр.турнир

Шальке (г) — 0:1

Алессандро Шепф, 90+1'

06.11.2019

Локомотив

Гр.турнир

Ювентус (д) — 1:2

Дуглас Коста, 90+3'

20.10.2020

Зенит

Гр.турнир

Брюгге (д) — 1:2

Шарль де Кетеларе, 90+3'

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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