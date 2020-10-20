«Зенит» — лидер по поражениям в добавленное время в Лиге чемпионов
Шарль де Кетеларе принес «Брюгге» победу над «Зенитом» на 93-й минуте матча первого тура Лиги чемпионов. Питерцы в третий раз в истории проиграли встречу главного еврокубка в добавленное ко второму тайму время. Ранее подобное случалось с зенитовцами в противостоянии с «Бенфикой» в 1/8 финала сезона-2015/16, когда успех португальцам приносили бразильцы Жонас (в Лиссабоне) и Талиска (в Санкт-Петербурге). Также неудачи на 90-й минуте и позднее дважды постигали ЦСКА и «Локомотив», по разу — «Спартак» и «Ростов». (Кирилл Бурдаков)
Поздние поражения российских клубов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Клуб
|
Стадия
|
Матч
|
Гол
|
06.12.2006
|
ЦСКА
|
Гр.турнир
|
Гамбург (г) — 2:3
|
Бубакар Саного, 90'
|
02.10.2012
|
Спартак
|
Гр.турнир
|
Селтик (д) — 2:3
|
Георгис Самарас, 90'
|
10.12.2013
|
ЦСКА
|
Гр.турнир
|
Виктория Пл (д) — 1:2
|
Томаш Вагнер, 90'
|
16.02.2016
|
Зенит
|
1/8 финала
|
Бенфика (г) — 0:1
|
Жонас, 90+1'
|
09.03.2016
|
Зенит
|
1/8 финала
|
Бенфика (д) — 1:2
|
Андерсон Талиска, 90+6'
|
01.11.2016
|
Ростов
|
Гр.турнир
|
Атлетико (г) — 1:2
|
Антуан Гризманн, 90+3'
|
11.12.2018
|
Локомотив
|
Гр.турнир
|
Шальке (г) — 0:1
|
Алессандро Шепф, 90+1'
|
06.11.2019
|
Локомотив
|
Гр.турнир
|
Ювентус (д) — 1:2
|
Дуглас Коста, 90+3'
|
20.10.2020
|
Зенит
|
Гр.турнир
|
Брюгге (д) — 1:2
|
Шарль де Кетеларе, 90+3'