«Зенит» — «Лейпциг»: все голы матча
22:23
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Голами в составе немецкого клуба отметились хавбек Диего Демме и полузащитник Марсель Забитцер.
45+5-я минута, гол Демме
«Зенит» отбился после опасного штрафного, но не успел за добиванием. И все это на пятой добавленной— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
Парни, верим ??https://t.co/HHNM6BEK8Y#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/uimeGqM6H7
63-я минута, гол Забитцера
Второй гол «Лейпцига». «Зенит» не успел вернуться после атаки. Но время еще естьhttps://t.co/skLrJP3ILm#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/tO4FiKywwK— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
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