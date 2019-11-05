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«Зенит» — «Лейпциг»: все голы матча

22:23
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«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Голами в составе немецкого клуба отметились хавбек Диего Демме и полузащитник Марсель Забитцер.

45+5-я минута, гол Демме

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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