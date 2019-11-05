«Зенит» — «Лейпциг»: гости вышли вперед
21:45
«Лейпциг» вышел вперед в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». На 45+5-й минуте гол забил хавбек Диего Демме. Мяч после розыгрыша штрафного попал в стенку, однако первым на подборе оказался игрок гостей, отправивший его в левый угол ворот.
«Зенит» отбился после опасного штрафного, но не успел за добиванием. И все это на пятой добавленной— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
Парни, верим ??https://t.co/HHNM6BEK8Y#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/uimeGqM6H7
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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