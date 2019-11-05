«Лейпциг» вышел вперед в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». На 45+5-й минуте гол забил хавбек Диего Демме. Мяч после розыгрыша штрафного попал в стенку, однако первым на подборе оказался игрок гостей, отправивший его в левый угол ворот.

«Зенит» отбился после опасного штрафного, но не успел за добиванием. И все это на пятой добавленной



Парни, верим ??https://t.co/HHNM6BEK8Y#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/uimeGqM6H7 — Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019

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