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«Зенит» — «Лейпциг»: гости вышли вперед

21:45
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«Лейпциг» вышел вперед в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». На 45+5-й минуте гол забил хавбек Диего Демме. Мяч после розыгрыша штрафного попал в стенку, однако первым на подборе оказался игрок гостей, отправивший его в левый угол ворот.

Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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