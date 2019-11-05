Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер забил гол в ворота «Зенита» на 63-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Хавбек «Лейпцига» Эмиль Форсберг пасом вразрез вывел к воротам Забитцера, который здорово открылся и удачно пробил между чуть вышедшим вратарем «Зенита» Михаилом Кержаковым и воротами.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

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