«Зенит» — «Лейпциг»: гости удвоили преимущество
22:19
Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер забил гол в ворота «Зенита» на 63-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Хавбек «Лейпцига» Эмиль Форсберг пасом вразрез вывел к воротам Забитцера, который здорово открылся и удачно пробил между чуть вышедшим вратарем «Зенита» Михаилом Кержаковым и воротами.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».
? Марсель Забитцер упрочил преимущество гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 5, 2019
? #ЗенитЛейпциг на #МАТЧПРЕМЬЕР
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