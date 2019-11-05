«Зенит» — «Лейпциг»: арбитр отменил гол в ворота питерцев после видеопросмотра
Главный арбитр матча группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом» Орель Гринфельд отменил гол в ворота сине-бело-голубых на 14-й минуте встречи после просмотра видеоповтора. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
На 14-й минуте встречи защитник гостей Марсель Хальстенберг получил пас от хавбека Кристофера Нкунку, которому мяч попал в руку, и пробил точно в угол ворот Михаила Кержакова. На повторе видно, что был подыгрыш рукой. Взятие ворот было отменено.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».
#ЗенитЛейпциг — 0?:0?— СЭ Футбол (@se_football) November 5, 2019
Израильский арбитр Гринфилд отменил гол после использования ВАР ?
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