Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Все три клуба «Зенит» и «Локомотив» «Зенит» и «Краснодар» «Локомотив» и «Краснодар» Только «Зенит» Только «Локомотив» Только «Краснодар» Ни один из клубов