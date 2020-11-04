«Зенит» — «Лацио»: гол Ерохина
22:46
Голы матча группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» (1:1).
На 32-й минуте счет в матче открыл Александр Ерохин.
Ерохин — главная ударная сила «Зенита» в последних матчах ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020
От Дзюбы голевая скидка ?https://t.co/Dwpw81XnAk pic.twitter.com/NXCnDXMQoa
Фелипе Кайседо сравнял счет на 82-й минуте.
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