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«Зенит» — «Лацио»: гол Ерохина

22:46
«Зенит» и «Лацио» сыграли вничью. Фото AFP
«Зенит» и «Лацио» сыграли вничью. Фото AFP
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Голы матча группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» (1:1).

На 32-й минуте счет в матче открыл Александр Ерохин.

Фелипе Кайседо сравнял счет на 82-й минуте.

Зенит — Лацио

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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