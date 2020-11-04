Стали известны составы «Зенита» и «Лацио» на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут на поле появятся Юрий Жирков и Артем Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Ерохин, Оздоев, Жирков, Дзюба.

Запасные — Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Сутормин, Вендел, Прохин, Шамкин.

«Лацио»: Рейна, Патрич, Корреа, Хедт, Пароло, Милинкович-Савич, Ачерби, Марушич, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес.

Запасные — Фурланетто, Алиа, Луис Фелипе, Перейра, Армини, Кайседо, Каталди, Бертини, Чиж, Франко, Пика.

Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Лацио»