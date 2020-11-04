«Зенит» — «Лацио»: Дзюбу ударили ниже поясницы
22:26
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». В верховой борьбе с Уэсли Худтом форвард получил удар ниже поясницы.
После оказания медицинской помощи капитан петербуржцев смог продолжить игру.
65 — ох! Дзюба получил повреждение в верховой борьбе. Врачи на поле#ЗенитЛацио pic.twitter.com/BSXc6tBDhB— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 4, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур