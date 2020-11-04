Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». В верховой борьбе с Уэсли Худтом форвард получил удар ниже поясницы.

После оказания медицинской помощи капитан петербуржцев смог продолжить игру.