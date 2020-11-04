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«Зенит» — «Лацио»: Дзюбу ударили ниже поясницы

22:26
Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Лацио&quot;. Дзюба на газоне. Фото ФК «Зенит»
Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Лацио&quot;. Дзюба на газоне. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». В верховой борьбе с Уэсли Худтом форвард получил удар ниже поясницы.

После оказания медицинской помощи капитан петербуржцев смог продолжить игру.

Зенит — Лацио

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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