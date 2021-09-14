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«Зенит» играет вничью с «Челси» после первого тайма

22:46
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«Зенит» играет вничью с «Челси» после первого тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Причем лондонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот российской клуба.

Челси — Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры