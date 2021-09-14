«Зенит» играет вничью с «Челси» после первого тайма
22:46
«Зенит» играет вничью с «Челси» после первого тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.
Причем лондонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот российской клуба.
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Офсайд
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