«Зенит» еще не готов играть в Лиге чемпионов". Петржела о поражении питерцев от «Брюгге»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение питерцев от «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Я удивлен такому результату, был уверен в победе питерцев, — заявил «СЭ» Петржела. — «Зенит» еще не готов играть в Лиге чемпионов. Это, конечно, красиво, как они выступают в чемпионате России, но на международной арене надо играть серьезнее. Не знаю, что с этим делать, я нахожусь далеко от команды. Наверное, просто российский футбол уже не такой сильный. «Зенит» несколько лет выигрывает РПЛ, но в Лиге чемпионов — провал. Значит, ваш чемпионат не такой сильный. «Брюгге» — не настолько серьезная команда, чтобы ей проигрывать. (Севастиан Терлецкий)