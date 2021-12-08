«Зенит» — «Челси»: Вернер открыл счет в матче на 2-й минуте
20:47
Нападающий «Челси» Тимо Вернер отличился в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он открыл счет уже на 2-й минуте первого тайма.
Лондонцы провели опасную атаку, которая закончилась угловым. После подачи мяч оказался на ноге Вернера, которые практически с линии ворот отправил его в сетку.
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