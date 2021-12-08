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«Зенит» — «Челси»: Вернер открыл счет в матче на 2-й минуте

20:47
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер отличился в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он открыл счет уже на 2-й минуте первого тайма.

Лондонцы провели опасную атаку, которая закончилась угловым. После подачи мяч оказался на ноге Вернера, которые практически с линии ворот отправил его в сетку.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры