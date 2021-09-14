«В «Челси» шутили: «Как дела, русский ублюдок?» Невероятная карьера Дмитрия Харина

Сегодня, 14 сентября, «Зенит» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов гостевым матчем с «Челси». Пока за всю историю лондонского клуба лишь три россиянина защищали цвета синих — Дмитрий Харин, Алексей Смертин и Юрий Жирков.

Харин в юном возрасте заявил о себе на союзном уровне, дебютировав в чемпионате страны в 16 лет 97 дней, что до сих пор является рекордом. Его блестящая игра против Голландии на Евро-92 и матчи за ЦСКА против «Барселоны» в квалификации Лиги чемпионов обратили на себя внимание английских скаутов. В итоге в декабре 1992 года он перешел в «Челси» за 340 тысяч долларов. За лондонцев Дмитрий провел в общей сложности 130 матчей, из которых 43 — на ноль.

После завершения игровой карьеры Харин остался жить в Англии.

«СЭ» рассказывает о карьере талантливого голкипера

Матч «Челси» — «Зенит» состоится сегодня, начало игры — в 22.00 по московскому времени. Следить за встречей можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.