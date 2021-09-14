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«Челси» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало матча

20:15
«Зенит» в гостях сыграет против «Челси» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» в гостях сыграет против «Челси» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Фото ФК «Зенит»
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Во вторник, 14 сентября, «Челси» и «Зенит» сыграют в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча команд. «Зенит» не побеждал в рамках Лиги чемпионов с ноября 2019 года. Тогда со счетом 2:0 команда Сергея Семака победила «Лион».

«Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов. Также в группе H выступают «Ювентус» и «Мальме».

Все подробности о предстоящем матче — составы команд, стоимость футболистов — можно посмотреть в материале «СЭ».

Следить за матчем «Челси» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Челси — Зенит

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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