Во вторник, 14 сентября, «Челси» и «Зенит» сыграют в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча команд. «Зенит» не побеждал в рамках Лиги чемпионов с ноября 2019 года. Тогда со счетом 2:0 команда Сергея Семака победила «Лион».

«Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов. Также в группе H выступают «Ювентус» и «Мальме».

Все подробности о предстоящем матче — составы команд, стоимость футболистов — можно посмотреть в материале «СЭ».

Следить за матчем «Челси» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».