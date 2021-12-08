Полузащитник «Зенита» Клаудиньо забил гол в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Он сравнял счет в середине первого тайма — 1:1.

Игроки «Челси» не смогли вынести мяч далеко из штрафной. Он оказался у Дугласа Сантоса, который выполнил навес. Клаудиньо оказался неприкрытым в центре штрафной и переправил мяч в сетку.