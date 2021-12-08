«Зенит» — «Челси»: Клаудиньо сравнял счет в первом тайме
21:24
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо забил гол в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Он сравнял счет в середине первого тайма — 1:1.
Игроки «Челси» не смогли вынести мяч далеко из штрафной. Он оказался у Дугласа Сантоса, который выполнил навес. Клаудиньо оказался неприкрытым в центре штрафной и переправил мяч в сетку.
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