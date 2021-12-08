«Зенит» — «Челси»: Азмун получил травму и был заменен на Дзюбу
22:24
Форвард «Зенита» Сердар Азмун получил травму в матче Лиги чемпионов против «Челси». Вместо него на 79-й минуте вышел Артем Дзюба.
Азмун забил один из мячей своей команды в этой игре. Текущий счет матча — 2:2. Также у хозяев отличился Клаудиньо.
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