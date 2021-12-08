Форвард «Зенита» Сердар Азмун получил травму в матче Лиги чемпионов против «Челси». Вместо него на 79-й минуте вышел Артем Дзюба.

Азмун забил один из мячей своей команды в этой игре. Текущий счет матча — 2:2. Также у хозяев отличился Клаудиньо.