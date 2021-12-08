«Зенит» был крут. Просто очень крут». Черданцев о ничьей с «Челси»
8 декабря, 23:24
Футбольный эксперт Георгий Черданцев прокомментировал ничью «Зенита» с «Челси» (3:3) в мате 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит был крут. Просто очень крут! Один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов of all times», — написал он в Twitter.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
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