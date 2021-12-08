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«Зенит» был крут. Просто очень крут». Черданцев о ничьей с «Челси»

8 декабря, 23:24
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото ФК «Зенит»
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото ФК «Зенит»
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Футбольный эксперт Георгий Черданцев прокомментировал ничью «Зенита» с «Челси» (3:3) в мате 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит был крут. Просто очень крут! Один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов of all times», — написал он в Twitter.

По итогу группового этапа ЛЧ «Зенит» занял третье место (5 очков) в турнирной таблице и вышел в 1/16 Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры