«Зенит» был крут. Просто очень крут». Черданцев о ничьей с «Челси»

Футбольный эксперт Георгий Черданцев прокомментировал ничью «Зенита» с «Челси» (3:3) в мате 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит был крут. Просто очень крут! Один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов of all times», — написал он в Twitter.