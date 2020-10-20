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«Зенит» — «Брюгге»: правильно ли засчитан гол гостей?

21:28
«Зенит» — «Брюгге». «Зенит» — «Брюгге».
«Зенит» — «Брюгге».
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На 63-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» гости открыли счет, гол, несмотря на протесты зенитовцев, был засчитан. Правильно ли поступил французский арбитр Бенуа Бастьен?

"Зенит" - "Брюгге".
«Зенит» — «Брюгге».

Да, во время голевой атаки бельгийской команды мяч не покинул пределы поля. Он попал в ногу Вильмару Барриосу и полностью не выкатился за линию ворот. Видеоассистент Бенуа Мильо провел проверку и подтвердил правоту судьи. (Александр Бобров)

Зенит — Брюгге

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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