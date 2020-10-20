«Зенит» — «Брюгге»: правильно ли засчитан гол гостей?
21:28
На 63-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» гости открыли счет, гол, несмотря на протесты зенитовцев, был засчитан. Правильно ли поступил французский арбитр Бенуа Бастьен?
«Зенит» — «Брюгге».
Да, во время голевой атаки бельгийской команды мяч не покинул пределы поля. Он попал в ногу Вильмару Барриосу и полностью не выкатился за линию ворот. Видеоассистент Бенуа Мильо провел проверку и подтвердил правоту судьи. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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