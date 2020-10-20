На 63-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» гости открыли счет, гол, несмотря на протесты зенитовцев, был засчитан. Правильно ли поступил французский арбитр Бенуа Бастьен?

«Зенит» — «Брюгге».

Да, во время голевой атаки бельгийской команды мяч не покинул пределы поля. Он попал в ногу Вильмару Барриосу и полностью не выкатился за линию ворот. Видеоассистент Бенуа Мильо провел проверку и подтвердил правоту судьи. (Александр Бобров)