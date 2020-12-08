Во вторник, 8 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Зенит» на своем поле примет «Боруссию». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.

Следить за матчем «Зенит» — «Боруссия» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Боруссия»