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«Зенит» — «Боруссия»: где смотреть трансляцию матча онлайн

20:20
Игроки «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Игроки «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Во вторник, 8 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Зенит» на своем поле примет «Боруссию». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.

Следить за матчем «Зенит» — «Боруссия» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Боруссия»

Зенит — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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