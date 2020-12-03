«Зенит» близок к повторению своего худшего результата в еврокубках
В пяти турах Лиги чемпионов-2020/21 «Зенит» набрал всего одно очко, которое заработал в домашнем матче с «Лацио». Питерцы не только досрочно лишились шансов даже на попадание в плей-офф Лиги Европы, но и приблизились к повторению худшего результата за время выступления в еврокубках.
На данный момент чемпион страны принес России пять евроочков, четыре из которых бонусные — за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Менее полезно «Зенит» выступал только в трех сезонах. В 1999 и 2002 годах питерцы завершили выступление на стадии 1/64 финала Кубка УЕФА, а в 2009-м вылетели в четвертом раунде отбора Лиги Европы, уступив португальскому «Насьоналу». (Кирилл Бурдаков)
Еврокубковые очки, принесенные «Зенитом» России, по сезонам
|
Сезон
|
Турниры
|
Итог
|
Матчи
|
Баланс матчей
|
Евроочки
|
2007/08
|
Кубок УЕФА
|
Победа в КУ
|
17
|
+9=4-4
|
23 (20+3*)
|
2013/14
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала ЛЧ
|
12
|
+6=3-3
|
20 (11+9*)
|
2014/15
|
Лига чемпионов, Лига Европы
|
1/4 финала ЛЕ
|
16
|
+8=2-6
|
20 (15+5*)
|
2015/16
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала ЛЧ
|
8
|
+5=0-3
|
19 (10+9*)
|
2010/11
|
Лига чемпионов, Лига Европы
|
1/8 финала ЛЕ
|
14
|
+10=1-3
|
18,5
|
2005/06
|
Кубок УЕФА
|
1/4 финала КУ
|
14
|
+6=6-2
|
18 (17+1*)
|
2011/12
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала ЛЧ
|
8
|
+3=3-2
|
18 (9+9*)
|
2017/18
|
Лига Европы
|
1/8 финала ЛЕ
|
14
|
+8=2-4
|
16
|
2008/09
|
Лига чемпионов, Кубок УЕФА
|
1/8 финала КУ
|
10
|
+4=2-4
|
13 (10+3*)
|
2012/13
|
Лига чемпионов, Лига Европы
|
1/8 финала ЛЕ
|
10
|
+4=1-5
|
13 (9+4*)
|
2016/17
|
Лига Европы
|
1/16 финала ЛЕ
|
8
|
+6=0-2
|
12
|
2018/19
|
Лига Европы
|
1/8 финала ЛЕ
|
14
|
+6=2-6
|
12
|
2004/05
|
Кубок УЕФА
|
Гр.турнир КУ
|
8
|
+4=2-2
|
9
|
2019/20
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир ЛЧ
|
6
|
+2=1-3
|
9 (5+4*)
|
2020/21
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир ЛЧ
|
5
|
+0=1-4
|
5 (1+4*)
|
2002/03
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала КУ
|
4
|
+3=0-1
|
4
|
1999/00
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала КУ
|
2
|
+0=1-1
|
1
|
2009/10
|
Лига Европы
|
4-й отб.раунд ЛЕ
|
2
|
+0=1-1
|
0,5
* Бонусные очки за выход в группу Лиги чемпионов и преодоление стадий Лиги чемпионов и Лиги Европу/Кубка УЕФА (начиная с побед в 1/8 финала).
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