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«Зенит» близок к повторению своего худшего результата в еврокубках

02:50
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В пяти турах Лиги чемпионов-2020/21 «Зенит» набрал всего одно очко, которое заработал в домашнем матче с «Лацио». Питерцы не только досрочно лишились шансов даже на попадание в плей-офф Лиги Европы, но и приблизились к повторению худшего результата за время выступления в еврокубках.

На данный момент чемпион страны принес России пять евроочков, четыре из которых бонусные — за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Менее полезно «Зенит» выступал только в трех сезонах. В 1999 и 2002 годах питерцы завершили выступление на стадии 1/64 финала Кубка УЕФА, а в 2009-м вылетели в четвертом раунде отбора Лиги Европы, уступив португальскому «Насьоналу». (Кирилл Бурдаков)

Еврокубковые очки, принесенные «Зенитом» России, по сезонам

Сезон

Турниры

Итог

Матчи

Баланс матчей

Евроочки

2007/08

Кубок УЕФА

Победа в КУ

17

+9=4-4

23 (20+3*)

2013/14

Лига чемпионов

1/8 финала ЛЧ

12

+6=3-3

20 (11+9*)

2014/15

Лига чемпионов, Лига Европы

1/4 финала ЛЕ

16

+8=2-6

20 (15+5*)

2015/16

Лига чемпионов

1/8 финала ЛЧ

8

+5=0-3

19 (10+9*)

2010/11

Лига чемпионов, Лига Европы

1/8 финала ЛЕ

14

+10=1-3

18,5

2005/06

Кубок УЕФА

1/4 финала КУ

14

+6=6-2

18 (17+1*)

2011/12

Лига чемпионов

1/8 финала ЛЧ

8

+3=3-2

18 (9+9*)

2017/18

Лига Европы

1/8 финала ЛЕ

14

+8=2-4

16

2008/09

Лига чемпионов, Кубок УЕФА

1/8 финала КУ

10

+4=2-4

13 (10+3*)

2012/13

Лига чемпионов, Лига Европы

1/8 финала ЛЕ

10

+4=1-5

13 (9+4*)

2016/17

Лига Европы

1/16 финала ЛЕ

8

+6=0-2

12

2018/19

Лига Европы

1/8 финала ЛЕ

14

+6=2-6

12

2004/05

Кубок УЕФА

Гр.турнир КУ

8

+4=2-2

9

2019/20

Лига чемпионов

Гр.турнир ЛЧ

6

+2=1-3

9 (5+4*)

2020/21

Лига чемпионов

Гр.турнир ЛЧ

5

+0=1-4

5 (1+4*)

2002/03

Кубок УЕФА

1/64 финала КУ

4

+3=0-1

4

1999/00

Кубок УЕФА

1/64 финала КУ

2

+0=1-1

1

2009/10

Лига Европы

4-й отб.раунд ЛЕ

2

+0=1-1

0,5

* Бонусные очки за выход в группу Лиги чемпионов и преодоление стадий Лиги чемпионов и Лиги Европу/Кубка УЕФА (начиная с побед в 1/8 финала).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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