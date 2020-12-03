«Зенит» близок к повторению своего худшего результата в еврокубках

В пяти турах Лиги чемпионов-2020/21 «Зенит» набрал всего одно очко, которое заработал в домашнем матче с «Лацио». Питерцы не только досрочно лишились шансов даже на попадание в плей-офф Лиги Европы, но и приблизились к повторению худшего результата за время выступления в еврокубках.

На данный момент чемпион страны принес России пять евроочков, четыре из которых бонусные — за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Менее полезно «Зенит» выступал только в трех сезонах. В 1999 и 2002 годах питерцы завершили выступление на стадии 1/64 финала Кубка УЕФА, а в 2009-м вылетели в четвертом раунде отбора Лиги Европы, уступив португальскому «Насьоналу». (Кирилл Бурдаков)

Еврокубковые очки, принесенные «Зенитом» России, по сезонам

Сезон Турниры Итог Матчи Баланс матчей Евроочки 2007/08 Кубок УЕФА Победа в КУ 17 +9=4-4 23 (20+3*) 2013/14 Лига чемпионов 1/8 финала ЛЧ 12 +6=3-3 20 (11+9*) 2014/15 Лига чемпионов, Лига Европы 1/4 финала ЛЕ 16 +8=2-6 20 (15+5*) 2015/16 Лига чемпионов 1/8 финала ЛЧ 8 +5=0-3 19 (10+9*) 2010/11 Лига чемпионов, Лига Европы 1/8 финала ЛЕ 14 +10=1-3 18,5 2005/06 Кубок УЕФА 1/4 финала КУ 14 +6=6-2 18 (17+1*) 2011/12 Лига чемпионов 1/8 финала ЛЧ 8 +3=3-2 18 (9+9*) 2017/18 Лига Европы 1/8 финала ЛЕ 14 +8=2-4 16 2008/09 Лига чемпионов, Кубок УЕФА 1/8 финала КУ 10 +4=2-4 13 (10+3*) 2012/13 Лига чемпионов, Лига Европы 1/8 финала ЛЕ 10 +4=1-5 13 (9+4*) 2016/17 Лига Европы 1/16 финала ЛЕ 8 +6=0-2 12 2018/19 Лига Европы 1/8 финала ЛЕ 14 +6=2-6 12 2004/05 Кубок УЕФА Гр.турнир КУ 8 +4=2-2 9 2019/20 Лига чемпионов Гр.турнир ЛЧ 6 +2=1-3 9 (5+4*) 2020/21 Лига чемпионов Гр.турнир ЛЧ 5 +0=1-4 5 (1+4*) 2002/03 Кубок УЕФА 1/64 финала КУ 4 +3=0-1 4 1999/00 Кубок УЕФА 1/64 финала КУ 2 +0=1-1 1 2009/10 Лига Европы 4-й отб.раунд ЛЕ 2 +0=1-1 0,5

* Бонусные очки за выход в группу Лиги чемпионов и преодоление стадий Лиги чемпионов и Лиги Европу/Кубка УЕФА (начиная с побед в 1/8 финала).