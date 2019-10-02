В матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Бенфику». Во втором тайме в ворота португальцев плетел второй гол.

Вильмар Барриос отдал разрезающую передачу на Вячеслава Караваева. Защитник ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Игрок «Бенфики» Рубен Диаш пытался прервать передачу, но мяч от него отлетел в ворота.

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