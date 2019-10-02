В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Бенфику». Во втором тайме гости забили первый мяч в ворота соперника — 1:3.

Защитники «Зенита» устроили неудачную перепасовку в своей штрафной. Йордан Осорио выбил мяч прямо на ногу сопернику. Гомес Рауль де Томас решился на дальний удар и попал в девятку ворота Андрея Лунева, который дотянулся до мяча, но не смог отразить его.

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