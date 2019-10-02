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«Зенит» — «Бенфика»: Азмун довел счет до крупного

23:35
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун довел счет до крупного в матче против «Бенфики» — 3:0.

Иранский нападающий получил мяч в штрафной и, выйдя один на один, обыграл голкипера. По пустым воротам он уже не промахнулся.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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