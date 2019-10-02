Нападающий «Зенита» Сердар Азмун довел счет до крупного в матче против «Бенфики» — 3:0.

Иранский нападающий получил мяч в штрафной и, выйдя один на один, обыграл голкипера. По пустым воротам он уже не промахнулся.

Азмунище включил режим Месси. Раскидал защиту с вратарем. И катнул за линию. Браво ???https://t.co/ihsHHrvYay#ЗенитБенфика pic.twitter.com/Gn5CKkpb0U — Матч ТВ (@MatchTV) October 2, 2019

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр