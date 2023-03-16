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Сегодня, 06:55

Зелиньски: «Наполи» может хорошо играть против кого угодно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться. Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», — цитирует пресс-служба УЕФА Зелиньски.

В первом матче также выиграла итальянская команда (2:0), поэтому она вышла в четвертьфинал. Следующий соперник «Наполи» определится по итогам жеребьевки 17 марта.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036597--napoli-vs-frankfurt/
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