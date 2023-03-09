Зеедорф: «В целом, «Милан» прекрасно справились со своей задачей»

Легенда «Милана» Кларенс Зеедорф прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был не самый зрелищный матч, но «Милан» мало чем рисковал, контролировал ситуацию и мог забить. В целом, «россонери» прекрасно справились со своей задачей. Мои поздравления!» — цитирует пресс-служба УЕФА Зеедорфа.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.