Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

— Главный тренер «Локомотива» оценил особую манеру игры «Атлетико». Почему, как вы думаете?

— В первую очередь мы ищем стабильность — на тренировках, в игре. Это самое главное. Здорово, что нас так оценивают.

— Как вы строите атакующую игру с Корреа, Жоау Феликсом и Суаресом?

— Она определяется наличием Суареса. Морате нужно было больше пространства, а для Суареса чем ближе игроки, тем комфортнее.

— Значит, Суарес делает игру «Атлетико» атакующей?

— Конечно. Нам нужно пользоваться характеристиками футболистов. С Фалькао игра была одной, с Диегу Костой — другой. Нужно пользоваться сильными сторонами игроков. (Гоша Чернов)

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.