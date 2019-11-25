Заявка «Лиона» на матч с «Зенитом»

«Лион» назвал футболистов, которые готовятся к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». В Санкт-Петербург прилетели следующие игроки:

Вратари — Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану Антони Рачоппи; защитники — Лео Дюбуа, Рафаэл, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марселу, Йоахим Андерсен, Юссуф Коне; полузащитники — Марсал, Максенс Какере, Люка Тузар, Жан Лукас, Тиагу Мендес, Джефф Рейне-Аделаида, Райан Черки; нападающие — Мартен Террье, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Максвел Гнали Корне, Амин Гуири.

Матч «Зенит» — «Лион» состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября, начало — в 20.55 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию игры «Зенит» — «Лион»