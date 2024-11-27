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Защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу потребовалась помощь врачей после поражения от «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нуну Мендешу потребовалась помощь врачей после матча с «Баварией».

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш остался лежать на газоне после финального свистка в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Португальцу потребовалась помощь врачей.

Единственный гол в этой игре забил защитник мюнхенской команды Ким Мин Джэ в первом тайме. С начала второго тайма парижане играли в меньшинстве, так как Дембеле получил красную карточку.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).
Харри Кейн, Матвей Сафонов, Эрлин Холанн. «Бавария» против «ПСЖ» с Сафоновым, игры «Манчестер Сити» и «Барселоны». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
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