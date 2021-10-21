Дуглас Сантос отдал 10 пасов под удар в этом сезоне Лиги чемпионов. Больше только у Фернандеша из «МЮ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отдал 10 передач под удар в этом сезоне Лиги чемпионов, сообщает Opta Ivan в Twitter.

По информации источника, Сантос отдал 2 передачи под удар в матче против «Челси», 6 — во встрече с «Мальме» и 2 — в игре против «Ювентуса».

Отмечается, что больше передач под удар отдал только полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (13).