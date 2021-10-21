Дуглас Сантос отдал 10 пасов под удар в этом сезоне Лиги чемпионов. Больше только у Фернандеша из «МЮ»
13:45
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отдал 10 передач под удар в этом сезоне Лиги чемпионов, сообщает Opta Ivan в Twitter.
По информации источника, Сантос отдал 2 передачи под удар в матче против «Челси», 6 — во встрече с «Мальме» и 2 — в игре против «Ювентуса».
Отмечается, что больше передач под удар отдал только полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (13).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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