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Дуглас Сантос отдал 10 пасов под удар в этом сезоне Лиги чемпионов. Больше только у Фернандеша из «МЮ»

13:45
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отдал 10 передач под удар в этом сезоне Лиги чемпионов, сообщает Opta Ivan в Twitter.

По информации источника, Сантос отдал 2 передачи под удар в матче против «Челси», 6 — во встрече с «Мальме» и 2 — в игре против «Ювентуса».

Отмечается, что больше передач под удар отдал только полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (13).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/OptaIvan/status/1451095952631214080

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