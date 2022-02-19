Защитник «Ювентуса» Ругани может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала», сообщает Football Italia.

Вчера, 18 февраля 27-летний итальянец получил мышечное повреждение перед матчем 26-го тура чемпионата Италии против «Торино» (1:1).

Отметим, что у «Ювентуса» также травмированы Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. В случае, если никто из них не успеет восстановиться к игре с «Вильярреалом», а повреждение Ругани окажется достаточно серьезным, то у итальянской команды останется единственный здоровый центральный защитник — Маттейс де Лигт.

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 22 февраля, начало — в 23.00 (мск).