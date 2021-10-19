Бонуччи: «Я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости и остался в «Ювентусе»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что мог перейти в «Зенит».
«Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад. Конте сказал мне, что среди всех защитников меня оценивают ниже всех и я могу искать себе новый клуб. Я начал переговоры с петербургским клубом, но прислушался к своей гордости и остался в «Ювентусе», — приводит слова Бонуччи Football Italia.
20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом». Встреча пройдет в Петербурге. Начало игры — 22.00 по московскому времени.
После двух туров итальянцы c шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Петербуржцы располагаются на третьей позиции, набрав три балла.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/bonucci-juve-need-pre-cr7-spirit-i-could-have-gone-to-zenit/
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