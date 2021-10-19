Бонуччи: «Я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости и остался в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что мог перейти в «Зенит».

«Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад. Конте сказал мне, что среди всех защитников меня оценивают ниже всех и я могу искать себе новый клуб. Я начал переговоры с петербургским клубом, но прислушался к своей гордости и остался в «Ювентусе», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом». Встреча пройдет в Петербурге. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

После двух туров итальянцы c шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Петербуржцы располагаются на третьей позиции, набрав три балла.