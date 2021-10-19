Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Бонуччи: «Я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости и остался в «Ювентусе»

Бонуччи рассказал, что мог перейти в «Зенит» 10 лет назад
15:15
Теги:

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что мог перейти в «Зенит».

«Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад. Конте сказал мне, что среди всех защитников меня оценивают ниже всех и я могу искать себе новый клуб. Я начал переговоры с петербургским клубом, но прислушался к своей гордости и остался в «Ювентусе», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом». Встреча пройдет в Петербурге. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

После двух туров итальянцы c шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Петербуржцы располагаются на третьей позиции, набрав три балла.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/bonucci-juve-need-pre-cr7-spirit-i-could-have-gone-to-zenit/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
В Кремле прокомментировали предложение Голиковой о нерабочих днях
6
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры