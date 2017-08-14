Защитник "Янг Бойз" видел Мариу Фернандеса только на фотографии

Перед первым матчем четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА защитник "Янг Бойз" Бенито признался, что никогда не видел, как играет Мариу Фернандес, передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Завтра вам будет противостоять Мариу Фернандес. Готовы к дуэли?

– Честно говоря, никогда не видел его игру. Видел этого футболиста только на фотографии. В ЦСКА собраны хорошие футболисты.