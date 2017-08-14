18:46 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

Защитник "Янг Бойз" видел Мариу Фернандеса только на фотографии

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Перед первым матчем четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА защитник "Янг Бойз" Бенито признался, что никогда не видел, как играет Мариу Фернандес, передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Завтра вам будет противостоять Мариу Фернандес. Готовы к дуэли?

– Честно говоря, никогда не видел его игру. Видел этого футболиста только на фотографии. В ЦСКА собраны хорошие футболисты.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Obl2007

А чего на него смотреть ????? Не звезда по европейским меркам )))

20:02 14 августа

Andrey6201

Трудности перевода, снобизм или дебилизм? Как можно не видеть соперника, с которым играть через день?

19:30 14 августа