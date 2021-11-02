Защитник «Вольфсбурга» Баку забил свой первый мяч в Лиге чемпионов

Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Для него это дебютный мяч в ЛЧ.

Футболист отличился уже на третьей минуте. На данный момент его команда ведет 1:0.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей в бундеслиге и забил два мяча.