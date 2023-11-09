Бонуччи: «После тяжелого периода ничья с «Наполи» для «Униона» как победа»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы очень счастливы. После тяжелого периода эта ничья для нас как победа. Теперь нам нужна победа над «Брагой», а затем мы встретимся с «Реалом». А там посмотрим», — приводит слова Бонуччи сайт УЕФА.

«Унион» занимает 4-е место в группе С, набрав 1 очко. «Железные» прервали серию из 12 поражений подряд во всех турнирах.