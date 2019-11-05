Защитник «Славии»: «Возможность сыграть на «Камп Ноу» похожа на исполнившуюся мечту»

Защитник «Славии» Михаил Фридрих прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0).

— Возможность играть здесь похожа на исполнившуюся мечту, — цитирует Михала официальный сайт УЕФА. — Я очень доволен ничьей, тем более, что мы не пропустили ни одного гола. Было много командной работы, которая помогла нам достичь результата.

Мы должны были помочь игроку, который опекал Месси. Когда он попадал в ситуацию один на один, нам нужны были два или три футболиста. Когда не получалось, помогал Ондржей Коларж.

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