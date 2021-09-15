Защитник «Шерифа»: «Думаю, мы можем достигнуть хороших результатов»
22:54
Защитник «Шерифа» Фернандо Костанца подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).
— Очень рад тем, как прошла игра. Добились поставленной цели. Думаю, мы можем достигнуть хороших результатов.
— Откуда такая уверенность в своих силах, обыгрывать таких соперников?
— Мы каждый день тяжело тренируемся. Отрабатываем все, что нам преподносится на тренировках. Поэтому все это в играх с Загребом, «Црвеной Звездой» и «Шахтером» у нас это все и получается.
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