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12 октября, 10:51

«Мы живы». Защитник «Реала» Рюдигер сел в самолет с перебинтованной головой

Защитник «Реала» Рюдигер сел в самолет с перебинтованной головой после матча с «Шахтером»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Антонио Рюдигер.
Фото Соцсети
Антонио Рюдигер.
Фото Соцсети
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1) сел в самолет с забинтованной головой.

На 95-й минуте встречи 29-летний немецкий футболист в моменте с голом столкнулся головой с вратарем «Шахетра» Анатолием Трубиным. Его забитый мяч позволил «Реалу» выйти в плей-офф ЛЧ за два тура до конца группового этапа.

Рюдигер опубликовал фото с перебинтованной головой в самолете и написал: «Мы живы». Сообщалось, что игроку наложили 20 швов после повреждения в матче с «Шахтером».

Антонио Рюдигер. Фото Соцсети
Антонио Рюдигер.
Фото Соцсети

В текущем сезоне Рюдигер провел 12 матчей за мадридский клуб и забил два гола.

Лига чемпионов. Группа F
11 окт, 22:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Шахтер Д
1:1
Реал
Антонио Рюдигер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
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0
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