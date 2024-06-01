Защитник «Реала» Карвахаль забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Правый защитник «Реала» Дани Карвахаль отличился забитым мячом на 74-й минуте финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Этот гол стал для 32-летнего испанца первым в нынешнем розыгрыше турнира. На счету футболиста 10 сыгранных встреч. Помимо забитого мяча, игрок отметился 1 результативной передачей.

В данный момент «Реал» обыгрывает «Боруссию» со счетом 2:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».