Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Реал» подойдет к матчу с «ПСЖ» с большей уверенностью, — приводит слова Маркиньоса Telefoot. — Даже если у нас есть большие имена в составе. Футболисты, которые были чемпионами, у которых есть опыт".

Защитник заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Моя цель — выиграть Лигу чемпионов», — сказал он.

Первая встреча 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.