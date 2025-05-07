Защитник «ПСЖ» Хакими: «Наши болельщики заслуживают выхода в финал Лиги чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился ожиданиями от ответного матча против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Думаю, что команда уверена в себе, мы с нетерпением ждем матча и рассчитываем показать, что хотим выйти в финал. Атмосфера будет невероятной. Мы собираемся отдать ради болельщиков все, чтобы они гордились нами. У нас были трудные времена, но они всегда находились рядом, поэтому они заслуживают выхода в финал.

Самый важный матч в карьере? Не знаю, но он точно один из самых волнующих из-за его важности для клуба. Мы в шаге от финала. Мы спокойны, потому что играли в полуфинале в прошлом году. Думаю, это поможет нам завтра», — приводит слова Хакими пресс-служба УЕФА.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париж на «Парк де Пренс» в среду, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.